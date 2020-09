Über Jahrzehnte ist das frühere Ausbesserungswerk der Bahn in Trier verfallen. Jetzt will ein neuer Investor in dem denkmalgeschützten Gebäude Wohnraum schaffen.

Ein Investor aus Luxemburg plant, das Gelände um das Bahnausbesserungswerk in Trier-West zu einem Gewerbe- und Wohngebiet auszubauen. Dabei soll möglichst viel von der ehemaligen Lokrichthalle erhalten werden. Untersuchungen durch Gutachter Die Preußischen Staatseisenbahnen hatten die Halle 1911 in Betrieb genommen. Ursprünglich wurden hier Dampfloks ausgebessert, später Güterwaggons. Gutachter würden jetzt klären, welche Teile der Fassade des Gebäudes noch stabil sind. Die Stahlkonstruktion im Innern würde aber heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen in etwa sechs Wochen vorliegen. Gelände am Bahnausbesserungswerk in Trier-West soll entwickelt werden Der Luxemburger Investor Antoine Feidt will mit seinen Projektleitern Steeve Simonetti und Maxime D'Hondt Wohnraum und voraussichtlich eine Passage in der Lokrichthalle unterbringen SWR Bild in Detailansicht öffnen Auf dem Gelände des Bahnausbesserungswerks in Trier-West soll nach jahrzehntelangem Stillstand eine neues Wohn- und Gewerbegebiet entstehen SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Lokrichthalle des Bahnausbesserungswerks in Trier-West liegt seit Mitte der 80er Jahre brach SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Lokrichthalle, das Kernstück des Ausbesserungswerks, ist 170 m lang SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Stahlkonstruktion in der Lokrichthalle. Ihr Material wird von Gutachtern auf Stabilität geprüft SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Lokrichthalle des Bahnausbesserungswerks in Trier-West stand leer - mittlerweile ranken sich Unkraut und Gestrüpp in und an der Halle entlang SWR Bild in Detailansicht öffnen Bis zu 700 neue Wohnungen Aus der Lokrichthalle könnte eine Art Einkaufspassage entstehen. Außerdem soll auf den rund zehn Hektar um das Bahnausbesserungswerk Gewerbe angesiedelt werden, aber auch bis zu 700 Wohnungen gebaut werden. Das Gelände am Ausbesserungswerk liegt seit mehr als 30 Jahren brach, seit die Deutsche Bahn es Mitte der achtziger Jahre aufgab.