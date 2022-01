Deutschland stuft Luxemburg als Hochrisikogebiet ein

Deutschland hat Luxemburg im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie als Hochrisikogebiet eingestuft. Das teilte das Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten mit. Die Einstufung tritt am kommenden Sonntag in Kraft. Jeder Reisende über sechs Jahre, der nach Deutschland einreist, nachdem er sich in den vorangegangenen zehn Tagen in Luxemburg aufgehalten hat, muss einen gültigen Gesundheitsnachweis vorlegen können. Vor der Einreise nach Deutschland muss eine digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden. Ausgenommen sind Grenzgänger, Personen, die sich weniger als 24 Stunden in Deutschland aufhalten, sowie Personen, die sich im Transit befinden.