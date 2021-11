per Mail teilen

Luxemburg will künftig Weltraumressourcen vor Ort verarbeiten und nutzen. Das könne auf dem Mond oder im Erd-Orbit sein, sagte Mathias Link von der Luxemburger Raumfahrtagentur LSA. Bei den Ressourcen gehe es um Wasser und Sauerstoff zum Leben. Oder auch um Mondgestein und Metalle, die gebraucht würden, um Infrastruktur herzustellen. Nach Angaben von Link ergibt es keinen Sinn, dass man alle Dinge von der Erde nach oben schieße. Raketenstarts seien teuer. Nach und nach müsse Forschung über die ganze Wertschöpfungskette von Weltraum-Ressourcen aufgebaut werden. Da sei viel Potenzial für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Luxemburg hat Mitte 2017 als einziges Land in Europa per Gesetz einen rechtlichen Rahmen für den möglichen Abbau von Rohstoffen auf Asteroiden im Weltraum festgelegt.