Die luxemburgische Regierung bereitet im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen neuen Lockdown vor. Das Parlament soll heute über neue Maßnahmen entscheiden.

"Wenn die Zahlen nicht besser werden, dann müssen wir neue Regeln beschließen", sagte Premierminister Bettel. Die Regierung habe deshalb dem Parlament ein Maßnahmenpaket zugeleitet. Am Mittwoch könnten die Verschärfungen in Kraft treten. Bislang gibt es in Luxemburg eine Ausgangssperre von 23 bis 6 Uhr. Restaurants, Kinos und Theater sind weiter offen. Seit Wochen bewegt sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Luxemburg auf hohem Niveau. 260 Menschen sind im Großherzogtum bislang in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.