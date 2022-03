Die luxemburgische Polizei warnt vor Trickbetrügern an Tankstellen. In der letzten Zeit sei es mehrmals vorgekommen, dass Betrüger an Tankstellen Menschen ansprechen. Sie sprächen meist Englisch und sagten, sie seien in einer Notlage und bräuchten dringend Geld. Später würden sie es über Familienangehörige zurückzahlen. Das sei aber nicht so. In einigen Fällen fuhren die Betrüger mit den Opfern ihrer Masche zu einem Geldautomaten, um Geld abzuheben. Die luxemburgische Polizei bittet darum, solche Vorfälle zu melden.