In Luxemburg tauchen Pendler nicht mehr in der Corona-Statistik des Gesundheitsministeriums auf. Nach einem Bericht des Tageblatts fühlt sich das Land auf internationaler Ebene unfair behandelt. Bisher wurden täglich die positiven Fälle und ausgewerteten Tests in Bezug auf Einwohner und Grenzgänger veröffentlicht. Letztere erscheinen nun nicht mehr auf der Internetseite. Nach Ministeriums-Angaben sind die Statistiken verzerrt worden, weil die Pendler miteinbezogen wurden. Dennoch erhielten Pendler weiterhin Einladungen, um sich testen zu lassen.