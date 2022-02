Luxemburg will Coronaregeln lockern

Das Großherzogtum Luxemburg will die geltenden Coronaregeln lockern. Luxemburgs Premierminister Bettel kündigte am Freitag an, dass wie am Arbeitsplatz bald auch in Restaurants wieder die 3 G Regel gelten wird. Ungeimpfte haben mit einem aktuellen negativen Testergebnis wieder überall Zugang. Wegen des hohen Personalmangels in vielen Firmen werden auch die Quarantäneregeln gelockert. Premierminister Bettel mahnte angesichts der hohen Infektionszahlen aber weiter zur Vorsicht und rief dazu auf, sich impfen zu lassen. Die luxemburgische Regierung arbeitet an einem Gesetzentwurf zur Impfpflicht.