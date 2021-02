Die Sieben-Tage-Inzidenz in Luxemburg ist in dieser Woche erneut in die Höhe geschnellt - von 176 in der Vorwoche auf 200. Viele fragen sich: Wurde zu früh gelockert?

Das Gesundheitsministerium in Luxemburg hatte keine guten Nachrichten in seinem Wochenbericht. Die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist innerhalb von sieben Tagen - vom 15. bis zum 21. Februar - auf 200 gestiegen. Britische Variante des Coronavirus überwiegt In den vergangenen Wochen hat das nationale Gesundheitslabor in Luxemburg auch untersucht, welche Corona- Mutationen verbreitet sind. Eine Stichprobe von 132 Infektionen wurde in der zweiten Februarwoche untersucht. Danach lag in 57,6 Prozent der Fälle eine Infektion mit der britischen Variante vor. 4,5 Prozent hatten sich mit der südafrikanischen Variante angesteckt. Luxemburgs Philharmonie ist unter Auflagen geöffnet picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Corona-Maßnahmen bis zum 14. März verlängert In der vergangenen Woche hatte das luxemburgische Parlament eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 14. März beschlossen. Die Gastronomie in Luxemurg ist dicht, es gibt nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 23 Uhr bis 6 Uhr. Bei den Kontakten gilt: Maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt dürfen zu Besuch kommen. Trier Gegen Ausbreitung der Corona-Varianten Top-Virologe aus Luxemburg: Mehr testen und schneller impfen Die Corona-Varianten breiten sich auch in der Region Trier aus. Der Leiter des Instituts für Gesundheit in Luxemburg sagt, dagegen helfe nur: Mehr testen und schneller impfen. mehr... Luxemburg hat schon im Januar gelockert In Luxemburg ist der Einzelhandel seit dem 11. Januar unter strengen Auflagen geöffnet. Auch Kultureinrichtungen wie Museen und Sportanlagen sind mit Einschränkungen offen. In den Schulen ist der Präsenzunterricht am Montag gestartet. Frankreich verschärft Einreiseregeln Wegen der Häufung hoch ansteckender Coronavirus-Varianten verschärft Frankreich die Einreiseregeln für Teile des Grenzgebiets zu Deutschland: Für alle nicht-beruflichen Fahrten in den französischen Verwaltungsbezirk Moselle ist ab März ein negativer PCR-Test nötig. Im Département Moselle an der Grenze zum Saarland und zu Luxemburg breitet sich die südafrikanische Corona-Variante stark aus. Pendler aus Luxemburg sind von der Neuregelung nicht betroffen, wie es aus dem französischen Europaministerium hieß.