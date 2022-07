Schuss in Kröv: Tatverdächtiger stellt sich

per Mail teilen

Im Zusammenhang mit dem Schuss auf einen 13-Jährigen in Kröv an der Mosel hat sich der mutmaßliche Verursacher der Polizei gestellt. Das Unglück sei bei Schießübungen passiert.

Nach Auskunft der Polizei hatte sich der Mann am Dienstag über seinen Anwalt bei der Polizei gemeldet. Er habe angegeben, er hätte Schießübungen auf seinem mit hohen Hecken umfriedeten Grundstück durchgeführt, um eine neue Kleinkaliberwaffe zu testen.

Er gehe davon aus, dass dabei ein Querschläger den Jungen außerhalb auf seinem Fahrrad getroffen habe.

Tatverdächtiger besitzt Waffenschein

Das deckt sich laut Polizei mit den bisherigen Ermittlungserkenntnissen. Der Mann besitzt einen Waffenschein. Die Staatsanwaltschaft und die Kripo Trier ermitteln zum Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen.

Projektil traf Jungen in Kröv am Oberschenkel

Der Junge hatte nach früheren Polizeiangaben am Montagabend mit seinem Fahrrad an der Einmündung einer Straße gehalten, als ein Geschoss ihn am Oberschenkel traf. Der 13-Jährige kam nach einer Versorgung durch einen Notarzt ins Krankenhaus, wo Ärzte ein Projektil aus dem Oberschenkel entfernten.