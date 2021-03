Erstmals Luchs in der Eifel fotografiert

Erstmals Luchs in der Eifel fotografiert "Ruhig verhalten, wenn man einen Luchs sieht"

Nach dem Wolf ist jetzt auch der Luchs wieder da: In einem Wald bei Greimerath ist der erste bestätigte Foto-Nachweis eines Luchses in der Eifel gelungen. Für Förster und Naturfreunde eine kleine Sensation. Der Luchs gilt seit Anfang des 17. Jahrhunderts in der Eifel als ausgestorben.