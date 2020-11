per Mail teilen

Weite Teile des ehemaligen Bahn-Ausbesserungswerks in Trier-West sind einsturzgefährdet und können nicht mehr saniert werden. Das geht aus einem Gutachten hervor, das am Mittwochabend im Denkmalpflegebeirat der Stadt vorgestellt wurde.

Die Stahlbetondecke der 170 Meter langen Lokrichthalle ist demnach stark beschädigt, die Stahlträger spröde, eine Außenwand muss komplett zurückgebaut werden. Eine Investorengruppe aus Luxemburg hatte das 1911 in Betrieb genommene Ausbesserungswerk gekauft. Auf dem Gelände soll ein Wohn- und Gewerbegebiet entstehen. Triers Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) hofft, dass am Ende so viel wie möglich von dem denkmalgeschützten Gebäude erhalten bleibt (im Video).