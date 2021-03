per Mail teilen

Der Trierer Baudezernent hat auf einen offenen Brief mehrerer Architekten bezüglich des Teilabrisses der unter Denkmalschutz stehende Lokrichthalle in Trier-West reagiert. Darin weist er Vorwürfe zurück, die Stadt habe mehr als 30 Jahre lang nichts unternommen, um das Bauwerk zu erhalten. Die 170 mal 70 Meter große Halle des ehemaligen Bahnausbesserungswerkes aus dem Jahr 1911 sei nicht mehr zu erhalten, das hätten Gutachten erwiesen. Deshalb habe der neue Eigentümer den Antrag zum Abriss gestellt. Die Risiken, die einsturzgefährdete Halle weiter zu nutzen, seien nicht zu verantworten, es bestünde Lebensgefahr. Der aktuelle Entwurf für die Entwicklung des Gebietes sehe vor, die Umfassungsmauern so weit wie möglich zu erhalten. Die Bahn hatte auf dem Gelände den Betrieb im Jahr 1986 eingestellt. Seitdem stand die historische Halle leer.