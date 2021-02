In einem offenen Brief kritisieren Architekten den Abriss der ehemaligen Lokrichthalle in Trier-West. Die zuständige Denkmalschutzbehörde der Stadt hatte dem luxemburgischen Investor Anfang Februar die Abrissgenehmigung erteilt. Einer der Verfasser des Briefes ist Prof. Matthias Sieveke von der Hochschule Trier. Die Halle sei mit großem Energieaufwand gebaut worden. Im Rahmen einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Architektur sei es wichtig, Gebäude dieser Größe und Konstruktionsart möglichst zu erhalten. Der Abriss sei eine große Geld- und Ressourcenverschwendung – heißt es in dem Brief. Seit Jahren werde in der Stadt nach einer angemessenen Lösung für die Halle gesucht. Es sei zu vermuten, so die Verfasser des Briefes, dass bei dieser Suche bewusst auf Zeit gespielt wurde, damit die Substanz so leidet, dass am Ende nur noch der Abriss übrigblieb. Das Gebäude ist wegen Einsturzgefahr seit Monaten gesperrt. Seit mehr als 30 Jahren liegt das Gelände brach.