Der Chefarzt im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier, Torsten Engler, hat sich für eine Verlängerung des Corona-Lockdowns ausgesprochen.

Im SWR-Interview sagte Engler, im Moment gebe es noch keine Entspannung. "Wir sind immer noch in einer Situation, wo die Patientenzahlen steigen und wir müssen auf jeden Fall hier runter kommen von den hohen Zahlen."

Auch Jüngere auf Intensivstation

Aktuell lägen auch jüngere Patienten auf der Intensivstation, so Engler. "Es ist nicht so, dass es die Älteren und Vorerkrankten trifft, sondern auch die Jüngeren." Das Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier-Nord wird vom Klinikum Mutterhaus und dem Brüderkrankenhaus gemeinsam betrieben.

Bund und Länder wollen heute über eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen beraten.