Michael Berger betreibt zahlreiche Gastronomiebetriebe in der Region Trier. Im SWR-Interview erzählt er, was der verlängerte Shutdown für ihn bedeutet und welchen Appell er an die Politik richtet.

Der verlängerte Corona-Lockdown trifft den Trierer Unternehmer Michael Berger besonders hart. Berger betreibt unter anderem mehrere Schnellrestaurants in der Region Trier. Viele seiner Betriebe bleiben vorerst geschlossen, in manchen bietet er einen Außer-Haus-Lieferdienst an. "Dass es jetzt so kam, war zu erwarten", sagte Berger im SWR-Interview. "Am Ende des Tages kann das existenziell sein und dieses Damoklesschwert schwebt über uns allen, die im Augenblick unter dieser Situation leiden."

"Gastro-Betriebe brauchen Handlungsspielraum"

Berger hat sich bereits im Frühjahr mit mehreren Gastronomen aus Trier zusammengeschlossen, um sich gegenseitig in der Corona-Zeit zu helfen. Vor allem kleine Betriebe hätten es derzeit schwer. Sie bräuchten dringend Handlungsspielraum. "Wir müssen auch an das schwächste Glied in der Kette denken und ich hoffe, dass schnell die Zahlungen für November geleistet werden. Ich weiß, dass da vieles noch nicht passiert ist", so Berger.

Gastronomie als Rückzugsort für "Gestrandete"

An die Politik richtet Michael Berger eine klare Botschaft: "Die Politik muss sich in die Augen der einfachen Menschen hineindenken, an die Menschen, die in sehr beengten Verhältnissen leben." Er frage sich, ob die Gastronomie nicht ein guter Ort wäre, wo sich auch "Gestrandete" treffen könnten, ohne, dass sie sich "in privaten Kellern" treffen, wo die Infektionszahlen nicht zu bremsen sind. Die Gastronomie sei nicht das Problem in dieser Pandemie, so Berger. "Wir haben als Rückzugsort für Menschen gut gedient."

Bund und Länder hatten sich am Dienstag darauf verständigt, den seit Mitte Dezember geltenden Shutdown, der unter anderem die Schließung der Gastronomie sowie großer Teile des Einzelhandels umfasst, bis zum 31. Januar zu verlängern und in Teilen noch zu verschärfen.