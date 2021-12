Lastwagen kippt an Autobahnabfahrt um

per Mail teilen

An der Autobahnabfahrt der A1 nach Gerolstein ist am Nachmittag ein Lkw umgekippt. Die B410 neu ist deshalb gesperrt. Die Polizei ermittelt, ob der Lkw möglicherweise zu schnell gefahren ist.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Daun war der Lkw auf der A1 in Fahrtrichtung Trier unterwegs und an der Ausfahrt Gerolstein abgefahren. Als der Fahrer von der Autobahnabfahrt auf die L68 in Richtung Gerolstein abbiegen wollte, sei der Lastwagen umgekippt. Er muss mit einem Kran geborgen werden. Der 40-Tonner sei mit Abfall beladen. Wegen der Bergungsarbeiten sind die L68 und die angrenzende B410 neu gesperrt.