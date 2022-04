Die Polizei hat auf der Autobahn A1 bei Darscheid in der Eifel einen Lkw-Fahrer mit 2 Promille Alkohol im Blut gestoppt. Autofahrer hatten am Montagmorgen die Polizei alarmiert, weil ein Laster in Schlangenlinien auf der Autobahn Richtung Wittlich unterwegs sei. Am Autobahnkreuz Wittlich stoppte die Polizei den Lkw-Fahrer und machte einen Alkoholtest. Dem Fahrer wurde der Führerschein abgenommen und er durfte nicht weiterfahren.