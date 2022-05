Lkw-Fahrer muss 4.000 Euro an Kreis Birkenfeld zahlen

Ein Lastwagenfahrer aus dem Kreis Birkenfeld muss mehr als 4.000 Euro zahlen, weil aus seinem Lkw Diesel ausgelaufen ist. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz entschieden und damit die Klage des Berufskraftfahrers abgewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Mann hatte seinen vollgetankten Lkw an einem Wochenende vor seinem Grundstück geparkt. Nachdem er weggefahren war, bemerkte seine Frau Dieselgeruch und informierte den Landkreis Birkenfeld. Eine Fläche von bis zu acht Quadratmetern war mit Diesel verunreinigt. Der Kreis ließ das Erdreich austauschen, da die Ehefrau dies verweigerte. Anschließend stellte der Kreis dem Lkw-Fahrer die Kosten in Rechnung. Zu recht, so das Verwaltungsgericht. Obwohl der Lkw-Fahrer bestritt verantwortlich sein, spreche der Beweis des ersten Anscheins gegen ihn. Dass zu fraglichen Zeitpunkt so viel Diesel aus einem anderen Fahrzeug ausgelaufen sei, komme nicht ernsthaft in Frage.