Die Feuerwehr hat im Trierer Hafen den Fahrer eines Lastwagens gerettet. Seine Kabine hing schon über der Kaimauer und hätte abstürzen können.

Nach Angaben der Stadt Trier war der Fahrer mit seinem Lkw am Container-Terminal am Donnerstagvormittag über die Kaimauer gerollt. Grund war laut Wasserschutzpolizei ein Schwächeanfall. Die Fahrerkabine hing mehrere Meter über dem Hafenbecken und drohte, mit dem Sattelschlepper abzustürzen.

Drehleiter zur Rettung

Die Berufsfeuerwehr rettete den Mann mit Hilfe einer Drehleiter und brachte ihn sicher an Land. Der Fahrer sei in ein Krankenhaus gekommen. Der Lkw wurde laut Wasserschutzpolizei von einem Schwerlastkran geborgen. Aus dem Lkw war eine geringe Menge Diesel in das Hafenbecken gelaufen. Die Feuerwehr habe eine Ölsperre errichtet.