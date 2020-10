Haus in Trier droht nach Unfall einzustürzen

Lkw fährt in Gebäude

Im Trierer Stadtteil Ehrang ist am Mittwochmorgen ein Lkw in ein Gebäude gefahren. Laut Polizei hatte sich der Lastwagen-Fahrer in einer Unterführung festgefahren und Teile eines darüber gelegenen Mehrfamilienhauses zum Einsturz gebracht.