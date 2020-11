per Mail teilen

Ein Lkw ist am späten Vormittag bei Serrig mit einem Aufbau an einer Bahnbrücke hängengeblieben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Bahnverkehr auf der Strecke Trier-Saarbrücken für rund anderthalb Stunden unterbrochen. Der Bahnverkehr rolle jetzt wieder, ein sogenanntes Überholgleis sei noch gesperrt. Der Lkw-Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der Schaden an der Brücke betrage rund 50.000 Euro.