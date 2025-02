Liveticker: Bundestagswahl in der Region Trier hat begonnen

Die Bundestagswahl 2025 ist in vollem Gange. In diesem Liveticker steht alles, was wichtig für die Region Eifel, Mosel, Hunsrück ist.

Sonntag, 23.02.2025

+++ 12:04 Uhr: Dierfeld ist im Wahlkreis Bitburg der Ort mit den wenigsten Wahlberechtigten. +++

Im Wahlkreis Bitburg gibt es besonders viele kleine Gemeinden. Der Ort mit den wenigsten Wahlberechtigten ist Dierfeld in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit nur acht Wahlberechtigten. Deshalb bildet der Ort mit Manderscheid gemeinsam einen Wahlbezirk "Manderscheid-Dierfeld". Das Wahllokal liegt in Manderscheid. Das machen weitere 54 Ortsgemeinden im Wahlkreis Bitburg genauso.

Sonntag, 23.02.2025

+++ 10:00 Uhr: 1.000 Helferinnen und Helfer bei dieser Bundestagswahl allein in der Stadt im Einsatz. +++

Seit 8 Uhr heute Morgen sind die 59 Wahllokale in der Stadt Trier geöffnet. Bis heute Abend um 18 Uhr können die Wähler ihre Stimmen abgeben. Mit der Erststimme können sie sich zwischen zehn Direktkandidaten entscheiden, mit der Zweitstimme zwischen 14 Parteien. Allein in Trier sind 1.000 Helferinnen und Helfer bei dieser Bundestagswahl im Einsatz.

Sonntag, 23.02.2005

+++ 10:00 Uhr: In Wittlich wird heute parallel zur Bundestagswahl auch ein neuer Bürgermeister gewählt. +++

Heute wird nicht nur der Bundestag gewählt, sondern auch der neue Bürgermeister der Stadt Wittlich. Zur Wahl stehen der Amtsinhaber Joachim Rodenkirch (CDU) und der parteilose Maloku Fatjon. Der studierte Förster Rodenkirch ist seit 16 Jahren Bürgermeister von Wittlich. Der 21-jährige Fatjon ist neu in der Kommunalpolitik und leistet derzeit einen freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr. Laut Stadtverwaltung werden in Wittlich zuerst die Stimmen der Bundestagswahl ausgezählt, bevor die Stimmzettel der Bürgermeisterwahl an die Reihe kommen. Das heißt: das Ergebnis steht erst am späteren Abend fest.

Samstag, 22.02.2025

+++ 17:00 Uhr: Bürgerentscheid zur medizinischen Versorgung im Kreis Cochem-Zell +++

Im Kreis Cochem-Zell wird es am morgigen Bundestagswahlsonntag auch einen Bürgerentscheid geben. Und zwar darüber, ob die künftige medizinische Versorgung im Kreis geprüft werden soll. Hintergrund ist, dass das Krankenhaus in Zell geschlossen werden soll.

Wortlaut des Bürgerentscheids am 23. Februar im Kreis Cochem-Zell "Soll der Kreis Cochem-Zell die Möglichkeiten eines gemeinsamen Versorgungskonzeptes auf der Grundlage objektiver Analysen und unter Einbeziehung alternativer stationärer Konzepte und Pilotprojekte (Bildung von Schwerpunkten der stationären Notfallversorgung) prüfen und bis zum Abschluss der damit einhergehenden Untersuchungen und Verhandlungen auf eine Zwischenfinanzierung ggf. unter kommunaler Beteiligung hinwirken und die so gewonnene Zeit nutzen, um offensichtliche Unklarheiten auszuräumen?"

Samstag, 22.02.2025

+++ 10:00 Uhr: In der Stadt Trier bislang weniger Briefwahl als 2021 +++

Bis Freitag Mittag hatten in der Stadt Trier 30.928 Menschen Briefwahl beantragt. Das sind weniger als bei der vergangenen Bundestagswahl 2021. Da waren es 36.000 Briefwahlanträge. In der Stadt Trier dürfen bei dieser Bundestagswahl 77.039 Menschen wählen.

Freitag, 21.02.25

++++ 8.45 Uhr : Wahlergebnisse und Minidörfer in der Eifel ++++

Die Bundeswahlordnung sieht vor, dass ein Wahllokal, in dem weniger als 30 Stimmzettel abgegeben werden, die Wahlurne in ein benachbartes Wahllokal bringt. Dort werden diese Stimmzettel dann zusammen mit denen des anderen Wahllokals ausgezählt.

Freitag, 21.02.2025

++++ 8:11 Uhr: Barrierefreies Wählen in Trier: Lebenshilfe sieht Hürden ++++

Am Sonntag ist Bundestagswahl: Der Gang ins Wahllokal ist dabei für Menschen mit Beeinträchtigung oft besonders schwer, denn nicht immer ist der Weg dahin barrierefrei.

Freitag, 21.02.2025

++++ 6:00 Uhr: Acht Direktkandidaten treten im Wahlkreis Bitburg an ++++

Seit 1949 ging der Wahlkreis Bitburg immer an die Christdemokraten. Wenn es nach Patrick Schnieder, dem Direktkandidaten der CDU, geht, soll das auch so bleiben. Bislang hat er seinen Wahlkreis immer direkt gewonnen. Gegen ihn tritt Lena Werner von der SPD an. Sie war bei der vergangenen Wahl über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Mit Rudolf Rinnen schicken die Freien Wähler einen bekannten und populären Kommunalpolitiker ins Rennen um das Direktmandat. Insgesamt gibt es acht Bewerber.

Freitag, 21.02.2025

+++ 6:00 Uhr: Zehn Direktkandidaten bewerben sich im Wahlkreis Trier +++

In Trier versuchen die Christdemokraten den Wahlkreis Trier zurückzugewinnen. 2021 hatte die junge Quereinsteigerin Verena Hubertz von der SPD der CDU den Wahlkreis abgejagt. Polizeidirektor Dominik Sienkiewicz von der CDU fordert sie dieses Mal heraus. Insgesamt zehn Direktkandidatinnen und -kandidaten bewerben sich um die Gunst der Wähler. Spannend wird auch sein, wie die Grünen in der Stadt Trier abschneiden werden. Die Stadt gilt als Hochburg der Partei.

Freitag, 21.02.2025

+++ 6:00 Uhr: Gibt es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück? +++

Zum Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück gehören der Landkreis Cochem-Zell, der Rhein-Hunsrück-Kreis sowie Teile des Kreises Bernkastel-Wittlich. Im Wahlkreis gibt es neun Direktkandidatinnen und- Kandidaten. Bei der vergangenen Wahl lag die CDU bei den Zweitstimmen ganz knapp vor der SPD.

Freitag, 21.02.2025

+++ 6:00 Uhr: Spannendes Duell im Wahlkreis Kreuznach +++

Mit Julia Klöckner von der CDU und Joe Weingarten von der SPD ringen zwei politische Schwergewichte ums Direktmandat im Kreis Kreuznach, zu dem auch der Landkreis Birkenfeld gehört. Aber auch Nicole Höchst von der AfD will das Direktmandat erringen. Sie war 2021 über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Insgesamt kämpfen neun Personen um die Erststimme der Wähler.