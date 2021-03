per Mail teilen

Beim Brand eines Wohngebäudes in Lissendorf in der Eifel ist gestern Abend ein Schaden von etwa 80.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Mitteilung der Polizei war das Feuer in einem Verschlag neben dem Haus ausgebrochen und griff auf das Wohngebäude über. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar.