Die Kernobsternte fällt in der Region Trier und den grenznahen Gebieten in Luxemburg in diesem Jahr durchschnittlich gut aus. Das hat der Vizepräsident des Luxemburger Landesobstbauverbandes mitgeteilt. Zwar habe der Frost Anfang des Jahres dafür gesorgt, dass beispielsweise viele Birnenblüten kaputtgegangen seien, die Apfelernte werde in diesem Jahr aber gut ausfallen. Zudem sei die Qualität des Obstes gut.