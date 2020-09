In Trier an der Porta Nigra haben sich am Freitagabend 500 Menschen zu einer Lichterkette versammelt. Die Veranstalter wollten damit unter dem Motto "Demokratie schützen: Wir für die Berliner Republik!" ein Zeichen gegen die Ereignisse am vergangenen Wochenende in Berlin setzen. Alle Teilnehmer mussten während der Aktion eine Maske tragen und den Mindestabstand einhalten. Hierzu wurden Kreuze auf dem Boden als Stehplatz markiert. Veranstalter waren viele soziale und lokale Organisationen. Politiker aller im Stadtrat vertretenen Parteien bis auf die AfD waren gekommen.