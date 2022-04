USA wollen 500 Millionen US-Dollar in Militärstandorte in RLP investieren

Innenminister Roger Lewentz ist zu Gesprächen in den USA. Laut Innenministerium geht es um hohe Investitionen in die Militärstützpunkte in Rheinland-Pfalz.

Seit Samstag ist Innenminister Roger Lewentz in den USA. Dort spricht er mit hochrangigen Vertretern der US-Regierung und des Kongresses. Dabei geht es vor allem um die rheinland-pfälzischen Standorte der US-Streitkräfte. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie spricht man wieder direkt miteinander.

Wie wirkt sich Ukraine-Krieg auf US-Standorte aus?

Lewentz betont die Bedeutung des regelmäßigen Austauschs zwischen Rheinland-Pfalz und den USA. "Gerade in Zeiten, in denen sich Europa neuen und lange überwunden geglaubten Bedrohungen ausgesetzt sieht, ist der regelmäßig gepflegte Austausch von enormem Wert. Die Auswirkungen der aktuellen sicherheitspolitischen Lage auf die US- Standorte in Rheinland-Pfalz werden im Mittelpunkt der Gespräche stehen", sagte Lewentz vor seiner Abreise.

200 Millionen Dollar für Standort Baumholder im Hunsrück angekündigt

Laut Innenministerium wird es auch um die in dieser Woche von der US-Regierung bekannt gegebenen Planungen für das Haushaltsjahr 2023 gehen. Danach wurden Investitionen von über 500 Millionen US-Dollar in Standorte in Rheinland- Pfalz angekündigt - allein 200 Millionen US-Dollar für den Standort Baumholder. Es wird spekuliert, dass dort neue Einheiten angesiedelt würden. Inwieweit Spangdahlem profitieren wird, ist nicht bekannt.

Erste Washington-Reise von Lewentz in Bidens Amtszeit

Auf dem Terminplan von Lewentz stehen, so das rheinland-pfälzische Innenministerium, Termine im US-Außenministerium und im Weißen Haus.