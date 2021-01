per Mail teilen

Für mehr Artenvielfalt und einen besseren Schutz vor Hochwasser wird in Saarburg der Leukbach weiter renaturiert. Wie die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell mitteilte, werden deshalb im Februar Bäume und Sträucher am City-Parkplatz teilweise gerodet. Dort werden nach Abschluss der Renaturierungsarbeiten wieder neue Bäume und Sträucher gepflanzt. Die Arbeiten sollen bis Ende dieses Jahres dauern. Ziel ist, das Bachbett zu weiten und so die Fließgeschwindigkeit des Leukbaches zu reduzieren.