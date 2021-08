An der Mosel beginnt am 28. August die Lese des Federweißen. Das hat das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum mitgeteilt. Für Federweißen werden frühe Sorten wie Solaris, Ortega und Optima angepflanzt. Der Federweiße ist ein kurz angegorener Traubenmost mit etwa 4 Prozent Alkohol. Nur wenige Winzer an der Mosel setzen auf den Federweißen. Einer davon ist Günter Meierer in Osann-Monzel. Die Lese beginne wegen des schlechten Wetters eine Woche später als üblich, so Meierer. Ab dem 1. September gehe der Federweiße in den Verkauf. Der Winzer baut nach eigenen Angaben auf vier Hektar Trauben für Federweißen an. Der werde in einem Umkreis von 50 Kilometern vermarktet. Er beliefere auch Winzerkollegen