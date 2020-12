per Mail teilen

Lena ist eine junge Frau aus Trier – und telefoniert seit Monaten mit Annemie. Annemie ist 91 Jahre alt und wohnt in einem Seniorenheim in Trier. Eine Aktion der Trierer Ehrenamtsagentur hat die zwei telefonisch zusammengebracht. Lena berichtet im Podcast über ihre Gespräche mit Annemie – in denen es beileibe nicht nur um ernste Themen wie die Corona-Krise geht, sondern beispielsweise auch um Maniküre und Lippenstift...