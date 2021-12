Bedeutende Leihgaben aus Nordafrika für Landesausstellung

Zur großen Römerausstellung im kommenden Jahr in Trier kommen hochkarätige Exponate aus Tunesien und Algerien ins Rheinische Landesmuseum. Das teilte das Museum am Montag mit. Erstmals kommen demnach Leihgaben aus vier der wichtigsten algerischen und tunesischen Museen nach Trier. Zu den Leihgaben gehören mehrere antike Mosaike aus Nordafrika. Es handele sich um einzigartige Zeugnisse der römischen Kulturgeschichte, so das Rheinische Landesmuseum. Die Ausstellung "Untergang des römischen Reiches" findet von Ende Juni bis Ende November kommenden Jahres in Trier statt. Ausstellungsorte sind das Rheinische Landesmuseum, das Museum am Dom und das Stadtmuseum Simeonstift.