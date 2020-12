Mehr als 1.000 körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche aus Rheinland-Pfalz haben in Einrichtungen Leid, Unrecht oder Missbrauch erfahren. Eine Stiftung will möglichst viele der Opfer entschädigen. Aber die Zeit drängt.

Johanna Warscheid aus Trier hat 50 Jahre lang geschwiegen. Die heute 71-jährige körperbehinderte Frau wurde als Jugendliche in einem Internat von einer Ordensschwester seelisch gequält. Sie durfte nicht sprechen, wurde für Kleinigkeiten bestraft und gedemütigt.

"Ich habe mit 16 Jahren Suizidgedanken gehabt. Schwächen durfte man nicht zeigen. Mir wurde vermittelt: du bist nichts wert, du wirst nie was werden. Dieser Satz hat mein Leben geprägt." Johanna Warscheid, Betroffene aus Trier

Für Menschen wie Johanna Warscheid setzt sich die Stiftung "Anerkennung und Hilfe" ein und will sie entschädigen. Die Stiftung kümmert sich um körperlich und geistig behinderte Menschen, die in Heimen der Behindertenhilfe oder in psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben. Nach Angaben der Stiftung sind auch in der Region Trier hunderte Menschen betroffen.

Entschädigung nur bis Mitte 2021

Die Anmeldefrist für eine Entschädigung endet in einigen Monaten. Die entsprechenden Fonds der Stiftung laufen nur noch bis Mitte des kommenden Jahres und werden dann geschlossen.

Bislang konnte aber erst die Hälfte der anspruchsberechtigten Personen erreicht werden. Aufgrund ihrer körperlichen und geistigen Einschränkungen wüssten viele Menschen gar nichts von der Existenz der 2017 von Bund, Ländern und Kirchen gegründeten Stiftung, so eine Sprecherin.

Betroffene erhalten pauschal 9.000 Euro als Entschädigung und können sich bei der Anlaufstelle der Stiftung in Mainz melden. Je nach Fall sind auch Entschädigungen bis zu 14.000 Euro möglich.

Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Stiftung Anerkennung und Hilfe hat in jedem Bundesland Anlauf- und Beratungsstellen eingerichtet. In Rheinland-Pfalz im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung: Anlauf- und Beratungsstelle "Stiftung Anerkennung und Hilfe" Tel.: 06131 / 967 544 E-Mail: stiftungauh@lsjv.rlp.de

Anerkennung des Unrechts

Johanna Warscheid aus Trier hat die 9.000 Euro Entschädigung erhalten. Noch wichtiger waren ihr aber andere Dinge.