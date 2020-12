Das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Trier stellen den Opfern der Amokfahrt in Trier finanzielle und therapeutische Hilfe in Aussicht. Der rheinland-pfälzische Opferbeauftragte Placzek und Oberbürgermeister Leibe stellten heute die Maßnahmen vor. Angehörige von Toten und Verletzten sowie Ersthelfer und Zeugen könnten Ansprüche geltend machen. Auf Antrag, so der Opferbeauftragte. Er ist erster zentraler Ansprechpartner. Hilfe kann es geben in Form von Heil- und Behandlungskosten, durch Hilfe bei der Suche nach Therapieplätzen, aber auch in Form von Renten und sonstigen Geldern. Die Stadt Trier steht ebenfalls als Ansprechpartner zur Verfügung, bietet nach Möglichkeit auch finanzielle Unterstützung durch Spendengelder, pflegt die Gedenkorte und bemüht sich bereits aktiv um Kontakt zu Opfern und Hinterbliebenen. mehr...