Die Grundschulen in Rheinland-Pfalz starten ab dem 22. Februar in den Wechselunterricht. Endlich, so die Egbert Grundschule in Trier. Die Pläne dafür liegen schon längst auf dem Tisch.

Marcel Weyers, Schulleiter der Egbert Grundschule in Trier, ist seit Wochen mit Organisieren beschäftigt. Er macht Pläne für Notgruppen, für Wechselunterricht - das sei viel Bürokratie und sehr viel Verwaltung, um allen Richtlinien und Maßnahmen gerecht werden zu können, sagt er. Er fühle sich zurzeit eher als Verwalter, die eigentliche Arbeit mit den Kindern, warum er auch Lehrer geworden ist, rücke dadurch in den Hintergrund. Umso mehr freut sich der Schulleiter, dass es am 22.2. wieder losgehen kann.

Start des Wechselunterrichts wurde bereits ein Mal verschoben

Die Grundschulen hätten nach den Plänen des Landes schon Anfang Februar in den Wechselunterricht starten sollen. Aufgrund der Virusmutation aus Großbritannien, die zunächst im Nachbarland Baden-Württemberg aufgetreten war, wurde der Beginn des Wechselunterrichts wieder zurückgestellt. Mittlerweile ist die Mutation zwar auch in Rheinland-Pfalz und in Trier angekommen, trotzdem hat das Land entschieden, die Schulen wieder teilweise für den Unterricht in den Klassenräumen zu öffnen. Die Klassen sollen demnach geteilt werden und abwechselnd digital und im Klassenzimmer unterrichtet werden.

Noch sind die Stühle in den Klassenzimmern der Egbert Grundschule leer. Ab dem 22.2. werden hier wieder Schüler und Lehrer gemeinsam lernen und lehren - mit Abstand und Masken. SWR Eva Lamby-Schmitt

Schulleiter Marcel Weyers geht davon aus, dass der Starttermin dieses Mal eingehalten wird. Die Grundschule Egbert in Trier sei gut auf den Wechselunterricht vorbereitet. Die Pläne von vor zwei Wochen liegen noch auf dem Tisch. Demnach soll jedes Kind immer einen Tag in der Schule sein und den nächsten Tag zuhause lernen, immer abwechselnd. So würden laut Marcel Weyers auch die Eltern entlastet, die zurzeit neben Homeoffice den Kindern auch noch die Schulaufgaben erklären. Mit dem Wechselunterricht könnten die Aufgaben wieder im Klassenzimmer besprochen und Fragen in der Schule geklärt werden.

Lehrerverband begrüßt Öffnung der Grundschulen

Auch Oliver Pick, Schulleiter der Grundschule Idesheim in der Eifel, begrüßt die Öffnung der Grundschulen im Wechselunterricht. Er ist gleichzeitig stellvertretender Landesvorsitzender des Lehrerverbands Bildung und Erziehung. Den Unterricht im Klassenzimmer hält er für pädagogisch wichtig für die Kinder, da sie besser mit anderen Kindern zusammen Inhalte aufnehmen und der Lerneffekt besser sei.

"Die Kinder freuen sich auf die Schule. Das ist ihr sozialer Ort, der Ort zum sozialen Zusammenhalt, das ist ganz wichtig für die Kinder." Oliver Pick, stellvertretender Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung

Auch der Schulleiter der Grundschule Idesheim in der Eifel, Oliver Pick, freut sich, dass bald wieder Leben in die Schule einkehrt. SWR

Hygieneplan wird überarbeitet

Oliver Pick geht davon aus, dass der Hygieneplan des Landes für die Schulen zeitnah nochmal hinsichtlich medizinischer Masken überarbeitet werde. Er selbst begrüßt das Tragen medizinischer Masken in den Grundschulen und hält dies auch für notwendig, da es insbesondere für Schüler in den 1. und 2. Klassen schwierig sei, Abstände einzuhalten. Mit dem neuen Hygieneplan des Landes rechnet Oliver Pick in den nächsten Tagen, sodass für die Grundschulen noch genug Vorlauf sei, die Richtlinien umzusetzen.