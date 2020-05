per Mail teilen

Eine Lehrerin einer Realschule plus in Trier-Süd hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mitteilte, informiert die Schulleitung das Lehrerkollegium und die betroffenen Familien der Schülerinnen und Schüler. Die Frau habe bis Ende vergangener Woche an der Schule unterrichtet. Lehrer und Schüler, mit denen sie Kontakt hatte, sollen sich testen lassen, falls Symptome auftreten. Nach Ansicht des Gesundheitsamt ist es bisher nicht nötig, die Schule oder gar einzelne Klassen zu schließen.