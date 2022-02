Lehrer klagt gegen Land wegen Corona-Tests bei Schülern

Der Lehrer eines Gymnasiums im Raum Trier klagt am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Trier gegen das Land Rheinland-Pfalz. Dabei geht es um Corona-Tests an Schulen.

Der Kläger lehnt es ab, Schülerinnen und Schüler bei Corona-Tests anzuleiten und zu beaufsichtigen. Der Lehrer hatte bereits bei seinem Vorgesetzten einen beamtenrechtlichen Einwand geltend gemacht. Ohne Erfolg. Nach Angaben des Gerichts hat die Schule ihn aber von der Aufsichtspflicht befreit.

Das Verwaltungsgericht Trier soll nun entscheiden, ob es zulässig ist, dass der Gymnasial-Lehrer aus dem Kreis Trier-Saarburg Schüler bei Coronatests anleitet und beaufsichtigt. Der Anwalt des Lehrers sagte, dieser wolle zum einen klären lassen, wer haftet, wenn etwas bei den Corona-Tests nicht rund läuft.

Sorge vor Infektion

Außerdem habe er Bedenken beim Datenschutz, wenn er die Test-Ergebnisse übermitteln soll. Er stelle zwar nicht den Sinn der Testungen in Frage, halte die Beaufsichtigung aber nicht für seine Aufgabe. Zudem fürchte er als Risiko-Patient um die Infektionsgefahr. Die ADD führte an, dass auch die Gesundheitspflege zu den Aufgaben eines Lehrers gehöre. Außerdem sei nicht genügend belegt, dass der Lehrer ein erhöhtes Risiko habe – schließlich gebe es an den Schulen umfangreiche Hygienekonzepte.

Das sagen die Lehrergewerkschaften GEW und VBE Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz, Klaus-Peter Hammer, ist geteilter Meinung, was die Test-Kontrolle von Lehrern bei Schülerinnen und Schülern angeht. Zum Einen werde dadurch die Arbeitsbelastung der Lehrer zusätzlich erhöht. "Ich kann nachvollziehen, dass diese Situation einen Lehrer oder eine Lehrerin stark belastet und, dass er oder sie das nicht möchte", sagt Hammer. Durch kontrollierte Tests an Schulen könne aber auch sichergestellt werden, dass richtig getestet werde. Wenn es Möglichkeiten geben würde, es zu Hause zu machen, wäre das eine Entlastung der Kollegen und Kolleginnen, sagt Hammer. In Österreich würde das schon praktiziert und funktioniere gut. VBE fordert mehr "Schulgesundheitsfachkräfte" an Schulen Laut des Verbandes Bildung und Erziehung haben sich die Kolleginnen und Kollegen mit der Zusatzbelastung durch die Tests arrangiert. Die Schülerinnen und Schüler hätten bei der Durchführung der Schnelltests inzwischen Routine, auch wenn sie sich regelmäßig auf neue Tests einstellen müssten. Nach Angaben des VBE beaufsichtigen die Lehrkräfte die Tests, weil es der Schulgemeinschaft auch ein Stück weit Sicherheit gibt. Trotzdem wäre eine andere Option wünschenswert gewesen. So fordert der VBE seit langer Zeit den Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften in jeder Schule. Solche Fachleute würden gerade jetzt in der Pandemie von besonderer Bedeutung sein, da durch sie den Lehrkräften mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben bliebe.

Kritik nicht neu

Auch wenn gerade jetzt mit der sich stark verbreitenden und ansteckenderen Omikron-Variante des Corona-Virus mehr Tests in Schulen und Kitas gefordert werden: Es ist nicht das erste Mal, dass es Kritik an den Selbsttests in Schulen gibt. Ein Trierer Schulleiter hatte bereits vergangenes Jahr in einem Elternbrief abgelehnt, dass Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler beim Testen in der Schule beaufsichtigen.

Dem SWR sagte er, bei den Tests müssten drei Meter Abstand eingehalten werden. Ob alle Kinder das richtig durchführten, sei von den Lehrerinnen und Lehrern nur schwer zu kontrollieren. Viele Schulleiterinnen und Schulleiter sahen damals außerdem die Lehrkräfte im Falle eines positiven Testergebnisses nicht ausreichend geschützt.