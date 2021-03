Vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch in Berlin fordern Einzelhändler in Trier eine klare Öffnungsperspektive. Vielen Händlern gehe die Luft aus. Es drohten Leerstände.

Wer in diesen Tagen durch die Trierer Fußgängerzone geht, dem fällt es sofort auf: Es ist viel weniger los. "Die Stadt wirkt sehr trist und langweilig im Moment, das Leben fehlt", sagt Patrick Sterzenbach von der City-Initiative Trier.

Was auch auffällt: Geschäfte stehen leer. Leerstände gibt es inzwischen auch in Top-Lagen der Fußgängerzone. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Der Mutterkonzern des Filialisten ist pleite gegangen, die Immobilie wurde verkauft oder die Miete ist zu teuer, erklärt Sterzenbach.

Leerstehende Geschäfte werden "Pop-Up Stores"

Patrick Sterzenbach betreibt mit einem befreundeten Geschäftsmann einen sogenannten "Pop-Up Store" in einem leerstehenden Schuhgeschäft. Dort verkauft er klassische englische Mode - befristet bis voraussichtlich Ende April.

Ein anderes leerstehendes Geschäft in der Fußgängerzone wird von der Trier Tourismus und Marketing GmbH genutzt. Im Schaufenster hängen kleine Zettel mit dem Logo der Stadt und Werbeslogans. "Das sieht nicht gleich nach Leerstand aus", so Sterzenbach.

Nicht direkt als Leerstand zu erkennen: Diese Schaufenster in einem leerstehenden Geschäft werden von der Trier Tourismus und Marketing GmbH als Werbefläche genutzt. SWR

"Viele Händler haben Angst. Sie wissen nicht, ob es weitergeht, wo es hingeht." Patrick Sterzenbach, Vorsitzender City-Initiative Trier

Trierer Einzelhändler rechnet mit mehr Leerständen

Ob weitere Leerstände in Folge der Corona-Pandemie hinzukommen? Dazu will Sterzenbach sich nicht konkret äußern. "Es wird sich zeigen, wer weiter aufmachen kann und wer nicht, aber einen dritten Lockdown werden viele nicht überleben."

Einzelhändler Alfons Endlein spricht dagegen offen aus: "Es wird mehr Leerstände geben. Unsere Konten sind leer und es kommt nichts rein". Er kenne eine Menge Kollegen, die es "einfach nicht mehr packen."

Der Lockdwon entziehe den Einzelhändlern die Luft, so Endlein. Viele wollten etwas tun und auch die Kunden wollten einkaufen - nur dürfe man nicht. Auch vom sogenannten "Termin-Shopping" hält Endlein wenig. Mit einem Kunden bei voller Kostenstruktur mache das überhaupt keinen Sinn.

"Wenn es wirklich so sein sollte, dass wir einen enormen Leerstand hier in der Stadt Trier bekommen, wäre das ein katastrophales Bild für das Umland, für den Touristen und für den Gast aus Luxemburg", so Patrick Sterzenbach von der City-Initiative Trier. "Wir senden das Signal: Mensch, hier steht ja alles leer, hier brauch ich nicht mehr hinzukommen."

Zeitnahe Öffnung der Geschäfte

Die Trierer Einzelhändler fordern daher eine klare Öffnungsperspektive für ihre Geschäfte. "Ich erwarte, dass diesen Monat zeitnah eine Öffnung für 20 Quadratmeter mit einem Kunden möglich sein sollte mit entsprechenden Hygienemaßnahmen“, so Sterzenbach "Alles andere, was länger dauert, wäre eine Katastrophe für den Handel."

"Wir können nicht alles komplett schließen und dann hoffen, dass das Virus irgendwann vorbeigeht." Patrick Sterzenbach, Vorsitzender City-Initiative Trier

Einzelhandelsverband Trier appelliert an Politik

Auch der Handelsverband für die Region Trier pocht auf eine baldige Öffnung der Läden. "Wir müssen jetzt den Einstieg aus dem Ausstieg aus dem Lockdown endlich finden", so Alfred Thielen vom Einzelhandelsverband. Die Inzidenzzahl von 35 dürfe alleine keine Rolle spielen. Die Krankenhäuser seien nicht mehr am Limit und die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Menschen sei drastisch gesunken. Die Politik müsse daher handeln, so Thielen.

"Die Politik muss handeln. Ansonsten sehe ich, dass die Gerichte die Geschäfte öffnen und diese Blamage sollte sich die Politik nicht antun." Alfred Thielen, Einzelhandelsverband Region Trier

Zunächst sollte es eine Öffnung geben, "wo nur eine begrenzte Zahl von Kunden ab einer gewissen Fläche in die Läden darf", so Thielen. "Ich stelle mir vor, dass am Anfang pro zehn Quadratmeter ein Kunde rein darf." Außerdem müssten die Kunden eine medizinische Maske tragen.

Das seit Montag praktizierte "Termin-Shopping" könne nur eine Vorstufe zur baldigen Öffnung der Geschäfte sein, sagt Patrick Sterzenbach von der City-Initiative Trier. "Deshalb müssen wir kämpfen dafür, dass die Geschäfte wieder gefüllt werden und dass wir unsere schöne Einkaufsstadt Trier erhalten können."