Warum viele Geschäfte in Trier leerstehen

An sich gilt die Trierer Fußgängerzone als Musterbeispiel für einen Mix an Geschäften. Doch derzeit sind viele Schaufenster zugeklebt - weil die Ladeninhaber aufgegeben haben.

Eigentlich hat die Trierer Fußgängerzone Anziehungspunkte, die wie Magnete Menschen in die Innenstadt ziehen. Dazu gehört die Porta Nigra, die im Prinzip wie ein Tor zur Fußgängerzone wirkt. Manche der Geschäfte in unmittelbarer Nähe haben beneidenswert viele Kunden. Und doch sind auch ein paar Meter weiter derzeit Schaufenster verklebt. Die Inhaber haben die Geschäfte aufgegeben.

Schwierige Zeiten für Buchhändler

Helmut Eckes betreibt zusammen mit Peter Zender vielleicht nur etwa hundert Meter von der Porta Nigra entfernt einen Bücherladen. Diese Lage sei ideal. Besonders im Sommer kämen auch viele Touristen vorbei. Doch allgemein sei es für den stationären Buchhandel schwierig. Viele Menschen bestellten Bücher inzwischen im Internet, die Corona-Pandemie habe das verstärkt.

Filiale der Buchhändler schon dicht

Zudem würden immer weniger Menschen gedruckte Bücher kaufen. Die Kunden seien daher meist älter als fünfzig. Relativ gut liefen auch noch Kinderbücher. Ihre Filiale etwas weiter weg von der Fußgängerzone haben die beiden Bücherladen-Inhaber daher zum Jahreswechsel geschlossen. Dort habe es kaum Laufkundschaft gegeben.

Corona-Pandemie lässt Nachmieter vorsichtig sein

Doch derzeit gebe es auch Leerstand in 1a-Lagen. Patrick Sterzenbach ist Vorsitzender der City-Initiative, eines Geschäftsverbands. Er betreibt außerdem unter anderem ein Geschäft für Bekleidung. Sterzenbach geht davon aus, dass manche Geschäfte im Zentrum Triers bald wieder belebt sein werden. Allerdings seien manche mögliche Nachmieter verunsichert. Sie warteten ab, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt.

Hohe Mieten in der Innenstadt

Für manche Immobilie sei es auch schwierig, neue Nachmieter zu finden. Vor allem, wenn der Mietpreis hoch sei. Aus Sicht von Patrick Sterzenbach seien Quadratmeterpreise von 100 Euro nicht mehr angemessen und zeitgemäß. Auch ein Experte der Industrie- und Handelskammer Trier geht davon aus, dass hohe Mietpreise ein Hemmschuh für neue Geschäfte seien. Matthias Schmitt ist bei der IHK Fachmann für Standortpolitik und Unternehmensförderung.

Schritte gegen Leerstand

Gestärkt werden könne der Einzelhandel in der Innenstadt vor allem durch ein ansprechendes Umfeld. Nach Ansicht von Matthias Schmitt von der IHK sei die Stadt Trier dabei auf einem guten Weg. Die Fußgängerzone biete eine attraktive Umgebung. Aber wichtig sei auch, dass der Handel digital auffindbar sei. Das hieße nicht, dass jeder Laden auch direkt einen Online-Vertrieb haben müsste. Aber viele Kunden informierten sich vor ihrem Einkauf über Online-Auftritte und über ihr Smartphone.

Wichtig sei auch, dass ein bestimmtes Sortiment der Innenstadt vorbehalten bleibe und nicht am Stadtrand beispielsweise genauso Kleidung und Schuhe angeboten würden. Insgesamt stehe Trier noch gut da, sagt Matthias Schmitt von der IHK. Auch wenn sich derzeit der Schwerpunkt verschiebe - weniger Handel und mehr Dienstleister - die in die Geschäftsräume gingen.

Buchhändler: Hauptsache, kein Leerstand

Buchhändler Eckes sagt, ihm persönlich sei das egal, ob neben seinem Buchladen ein Friseur sei oder ein Geschäft. Alles sei besser, als leere Läden. Ein gutes gastronomisches Angebot sei wichtig. Und natürlich: Ein Ende der Corona-Pandemie, denn dann würden auch wieder mehr Kunden aus Luxemburg kommen.

Corona-Teststationen und Masken

Nicht überall springt der Leerstand gleich ins Auge. In manchen Geschäften sind jetzt Corona-Teststationen. Oder es werden dort Masken verkauft. Im ehemaligen Karstadt finden Kunden derzeit ein Sammelsurium an Waren. Allerdings - so hofft Patrick Sterzenbach von der City-Initiative - sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es könnte sein, dass dort irgendwann doch wieder hochwertige Kleidung verkauft werde. Selbst wenn das dann ein direkter Konkurrent für ihn sei, würde er das begrüßen.

Unterschiedliche Arten von Leerstand

Bei manchen Geschäften weiß Sterzenbach von Nachmietern, die schon bald übernehmen wollten. Die 1a-Lagen bereiteten ihm wenig Sorgen. Noch sei Trier in einer guten Lage - denn verglichen mit anderen Städten gebe es wenig Leerstand. Aber seiner Meinung nach sollten sowohl die Stadtplanung als auch die Kunden den Handel unterstützen, damit dies auch so bleibe.