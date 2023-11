Passanten haben am Donnerstag eine leblose Frau am Moselufer in Trier gefunden. Was bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilte, trieb die Frau am Moselufer in Zurlauben teilweise im Wasser. Passanten hatten sie am Donnerstagnachmittag in leblosem Zustand entdeckt. Wegen des Hochwassers sind die Wege am Zurlaubener Ufer überflutet. Rettungskräfte wurden gerufen Nach Angaben der Polizei konnte die Frau von Rettungskräften wiederbelebt werden. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei will die Hintergründe und die Identität der Frau noch klären.