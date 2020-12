Wohl wegen einer defekten Heizungsanlage hat ein Mann in Trier eine lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Wie die Feuerwehr mitteilte, war sie am Mittwochmorgen in den Stadtteil Ehrang gerufen worden, um die Wohnungstür zu öffnen. Die Einsatzkräfte hätten den Mann bewusstlos am Boden liegend gefunden. Dann seien ihre Kohlenmonoxidwarner angeschlagen. Der Mann sei auf die Intensivstation gekommen. Auch einige Rettungskräfte seien wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte im Blut zur Kontrolle ins Krankenhaus gekommen, mittlerweile aber wieder im Einsatz.