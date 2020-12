Die sogenannte Leader-Region Moselfranken hat nach eigenen Angaben viele

Projekte mit EU- und Landesfördermitteln unterstützt. Nach der

zurückliegenden siebenjährigen Laufzeit stünden jetzt neue Projekte in

den Startlöchern, heißt es in einer Mitteilung. 260.000 Euro

Fördermittel seien nach der Corona-Zwangspause freigegeben worden. In

Saarburg werde eine neue Edelobstbrennerei bezuschusst, die mit Höfen in

der Region zusammenarbeitet. Kordel bekomme Geld für einen

Mehrgenerationenpark mit Trimmgeräten. Saarburg entwickle mit den

Fördergeldern eine virtuelle Stadtrundfahrt, deren Teilnehmer die

Altstadt im 18. Jahrhundert erleben. Saarburg-Kell richte einen Raum der

Geschichte im denkmalgeschützten Verwaltungsgebäude ein. Leader-Mittel

der EU gibt es zur Entwicklung des ländlichen Raums. Die Leader-Region

Moselfranken umfasst die Verbandsgemeinden Konz, Trier-Land und

Saarburg.