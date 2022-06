Lkw fährt in Mittelschutzplanke – Fahrer verletzt

per Mail teilen

Am Donnerstagmorgen gegen 6:40 Uhr ist auf der A1 zwischen Autobahndreieck Moseltal und der Abfahrt Schweich ein Lkw in die Mittelleitplanke gefahren. Der Fahrer und ein Beifahrer wurden dabei verletzt und kamen ins Krankenhaus. Wie die Autobahnpolizei Schweich mitteilte, hatte der Fahrer nach einem Reifenplatzer die Kontrolle über den Lastwagen verloren. Trümmerteile beschädigten ein Auto, zur Bergung der Teile und des Lkw sind in beiden Richtungen die linken Spuren voraussichtlich bis zum Nachmittag gesperrt.