Großer Andrang bei Corona-Schnelltestzentren in Trier

In der Region Trier ist die Nachfrage nach Corona-Schnelltest wieder stark gestiegen. Es werden weitere Teststationen gebraucht, berichten die Betreiber. Doch es gibt Probleme.

Überlaufene Teststationen sind aktuell keine Seltenheit. Seit den neuen Corona-Regelungen, brauchen immer mehr Menschen Schnelltest-Nachweise: Unter anderem wegen der 3G-Regelung in Unternehmen. Aber auch für Besuche in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern wird von allen ein negativer Corona-Test verlangt. Entsprechend groß ist der Andrang bei den Teststellen. Alfons Endlein betreibt mehrere Teststationen in der Region. Er will in den nächsten Wochen Teststellen wiedereröffnen, die er kurzzeitig wegen geringer Nachfrage geschlossen hatte. Aber er steht vor einem Problem: Personalmangel.

Auch Geimpfte benötigen Corona-Tests

In den Schlangen vor seinen Testzentren, stehen auch viele geimpfte Menschen, berichtet Alfons Endlein. Das führt er nicht nur auf die neuen Corona-Regelungen zurück. Viele Menschen wollten in dieser Phase der Pandemie einfach auf Nummer sicher gehen, meint er.

"Im Bus und Zug braucht man einen Test. Auch bei Besuchen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern werden negative Corona-Tests verlangt. Hier sind viele Familien. Viele wollen einfach doppelt sichergehen."

Auch die Johanniter bieten Teststationen in der Region an. Sie haben zwei Drive-In-Teststationen, eine in Trier Nord und eine in Hermeskeil. Der Johanniter-Regionalvorstand Daniel Bialas findet es wichtig, dass sich auch geimpfte oder genesene Menschen, regelmäßig testen lassen.

"Wie wir wissen, können auch Geimpfte das Virus weitertragen, daher macht es Sinn, regelmäßig Tests für alle zu machen."

Johanniter Trier: "Inzwischen gibt es Menschenschlangen"

Die Johanniter öffnen aufgrund der hohen Nachfrage ab Freitag wieder die zeitweise geschlossene Drive-In-Teststation in Hermeskeil. Außerdem bieten sie wieder längere Öffnungszeiten an. Trotzdem müssten in Trier viele Menschen Schlange stehen.

Corona Teststation in der Trierer Europahalle öffnet wieder

Die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Trier will wegen der hohen Nachfrage ebenfalls ihre Teststelle wiedereröffnen: Ab 01. Dezember sollen in der Europahalle Trier wieder Schnelltests gemacht werden können.

Die Johanniter bieten in der Drive-In-Teststelle in Trier Nord seit Kurzem auch vormittags Tests an. Am Freitag folgt in Hermeskeil die Öffnung einer weiteren Drive-In-Stelle, die freitags und samstags für einige Stunden öffnet. Johanniter