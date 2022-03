Wie die geplante Agrarwende in der Eifel ankommt

Tierwohl, mehr Ökolandwirtschaft, Verbot von Glyphosat - das sagen Landwirte aus der Region Trier zu den Zielen des grünen Bundeslandwirtschaftsministers.

Der Hannenhof im 250 Einwohner-Dorf Wiersdorf (Eifelkreis Bitburg- Prüm) gehört schon seit 1729 der Familie von Christian Theisen. Der junge Landwirt hat den Hof früh übernommen und schon vor 20 Jahren einiges geändert. Aus dem ehemaligen Schweinestall wurden Ferienwohnungen. Der Stall für die 55 Kühe wurde neu gebaut. Die Tiere können sich darin frei bewegen und selbst entscheiden, wann sie am Melkroboter gemolken werden. Dass es den Tieren gut geht, war ihm immer schon wichtig, sagt er.

"Ich vergleiche das immer mit dem Arbeitsklima beim Menschen. Je besser man eine Kuh hält, um so leistungsbereiter ist sie auch. Wenn es den Tieren gut geht, geht es uns auch gut. Das zahlt sich aus, finanziell und ideell".

Landwirt Thomas Epper aus Sülm ist Schweinezüchter. Durch die Coronapandemie und die afrikanische Schweinepest sind die Preise für Ferkel und Schweinefleisch schon eingebrochen. Um in eine höhere Tierwohlkategorie eingestuft zu werden, müsste er eigentlich einen neuen Stall bauen. Dabei kann er im Moment nicht einmal kostendeckend arbeiten, sagt er. Tierwohl ist den Landwirten sehr wichtig, ergänzt Yannik Zender, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbandes im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Ein staatliches Tierwohllabel ist aus seiner Sicht nur dann sinnvoll, wenn die Tierhalter auch einen kostendeckenden Aufschlag für eine höhere Tierwohlstufe erhalten. Außerdem sollte die Kennzeichnung des Tierwohls seiner Ansicht nach für Verbraucher auch bei importierten Produkten zweifelsfrei erkennbar sein. Eier in verarbeiteten Produkten würden oft aus Osteuropa importiert, wo es noch Käfighaltung gebe. Die sei in Deutschland schon seit 2010 verboten.

"Tierwohl gibt es nicht zum Nulltarif."

Keine Ramschpreise für Lebensmittel, dieses Ziel des grünen Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir wissen die Landwirte zu schätzen. Doch wie er es durchsetzen will? Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat noch keine Lösung genannt, sagt Landwirt Thomas Epper aus Sülm.

So sieht es auch Landwirt Christian Theisen aus Wiersdorf. Es reicht nicht, dass man darüber redet, sagt er. Letztendlich liege es am Verbraucher, wenn er bereit sei, mehr zu zahlen, dann würde es funktionieren. Im Lebensmitteleinzelhandel bestimmten vier bis fünf Ketten den Markt, da ginge es eben über den Preis.

"Am Ende kauft der Verbraucher das Günstigere"

Landwirt Christian Theisen hat auf seinem Hof einen kleinen Selbstbedienungs-Hofladen. In einem Holzhäuschen gibt es einen Milchautomaten. Außerdem verkauft er Eier seiner etwa 100 Hühner, Käse und Kartoffeln befreundeter Landwirte. Eine kleine Möglichkeit, die Preise für seine Produkte selbst zu gestalten. Etwa 30 bis 60 Liter Milch am Tag verkauft er über seine Milchtankstelle. Es ist ein Zubrot, sagt er, rentabel betreiben und davon leben könnten wir nicht, sagt er. Er ist froh, dass er durch eine große Investition in eine Photovoltaikanlage auf seinem Hof Energiekosten spart. Außerdem baut er das Futter für seine Kühe auf den eigenen Ackerflächen an. Auf ökologischen Landbau umzustellen, daran denkt er jetzt noch nicht. Heute wird in Deutschland schon so ökologisch nachhaltig produziert, auch in konventionellen Betrieben, dass das für viele schon gar nicht mehr so ein Thema sei. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will bis zum Jahr 2030 den Anteil an ökologischer Landwirtschaft von jetzt etwa 10 Prozent auf 30 Prozent steigern.

"Wir müssen raus aus der Nische"

Für Landwirt Regino Esch sind die Ziele des Bundeslandwirtschaftsministers in Sachen Ökolandbau noch zu bescheiden. Ökolandbau bringt aus seiner Sicht der Gesellschaft viele Vorteile. Doch für eine echte Agrarwende sei auch das Verhalten und die Nachfrage der Verbraucher entscheidend. Außerdem sei eine Umstellung auf Ökolandbau nicht in zwei Monaten möglich, hierbei müssten Landwirte langfristig finanziell gefördert und unterstützt werden. Zum Thema Ökolandbau gibt Landwirt Yannik Zender zu bedenken, dass dafür auch genug landwirtschaftliche Flächen gebraucht würden. Ohne Pflanzenschutzmittel und mineralische Dünger habe man pro Fläche weniger Ertrag. Dann müssten Produkte importiert werden aus Ländern, in denen die Standards und Umweltauflagen deutlich niedriger seien.

Durch den Krieg in der Ukraine sei auf einmal das Thema Versorgungssicherheit wieder stärker in den Fokus gerückt. Der Import von Lebensmitteln könne in Zeiten zunehmender globaler Unsicherheiten nicht immer garantiert werden. Russland sei der drittgrößte Weizenproduzent der Welt, die Ukraine bisher der siebtgrößte. Unmittelbar nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei der Weizenpreis innerhalb weniger Stunden schon um 20 Prozent angestiegen.

"Die Landwirte haben in den letzten Jahren auch viel Zuspruch bekommen in der Bevölkerung"

Der Agrarmarkt ist global, sagt Landwirt Christian Theisen. Die Agrarpolitik für Deutschland wird überwiegend auf EU-Ebene entschieden. Es habe aber auch Auswirkungen, in welchem Tempo Deutschland EU-Richtlinien umsetze. Beim Thema Nitratbelastung habe man jetzt Nachteile, weil Deutschland jahrelang nichts unternommen und zu spät reagiert habe. Wie andere Landwirte der Region Trier sagt er, er wolle dem grünen Landwirtschaftsminister eine Chance geben. Er hoffe auf mehr Realpolitik im Bundeslandwirtschaftsministerium, sagt er. Im Moment sei die öffentliche Diskussion sehr weit weg vom Fachlichen. Er hoffe, dass man der Landwirtschaft und der Wissenschaft wieder mehr vertraue. Dann werde sich die Landwirtschaft zum Positiven ändern und es gebe nicht so viele Reibungspunkte.