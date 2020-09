Landwirte aus der Region Trier beteiligen sich an der Bauern-Kundgebung am Dienstag in Koblenz. Unter anderem hat der Kreisbauernverband Daun seine Mitglieder zur Demonstration aufgerufen. Unter dem Motto „Wir machen weiter“ wollen die Landwirte mit Traktoren und Plakaten für mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft geworben werden. Hintergrund ist das EU-Agrarministertreffen in Koblenz.