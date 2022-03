Bauer klagt gegen Land Rheinland-Pfalz

Ein Landwirt aus der Vulkaneifel klagt gegen das Land Rheinland-Pfalz, weil es in Birgel vorläufig ein Wasserschutzgebiet ausgewiesen hat. Nach Angaben des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz will der Bauer erwirken, dass er auf seinen Äckern wieder Dünger ausbringen darf. Drei Trinkwasserbrunnen in Birgel, die sieben Gemeinden und rund 4.000 Bürger an der Oberen Kyll versorgen, sind seit Jahren mit Nitrat belastet. Die Obere Wasserbehörde des Landes hatte daher auf Antrag der Verbandsgemeindewerke Gerolstein vor zwei Jahren angeordnet, die Felder rundherum zum Wasserschutzgebiet zu erklären. In der Nähe der Brunnen darf nun unter anderem keine Gülle als Dünger mehr ausgebracht werden. Weil große Teile der 90 Hektar des Eifeler Landwirtes betroffen sind, hat dieser nun Klage eingereicht. Mit einem Urteil in dem Verfahren rechnet das Oberverwaltungsgericht Koblenz in rund zwei Wochen.