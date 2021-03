In der Region Trier sind am Sonntag etwa 480.000 Menschen dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. In einigen Wahlkreisen könnte es am Wahlabend Überraschungen geben.

In der Region Trier liegen acht der insgesamt 52 Wahlkreise in Rheinland-Pfalz. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren holte die SPD in vier Wahlkreisen das Direktmandat, die anderen vier Wahlkreise gewann die CDU.

Mit einem Klick zu Ihrem Wahlkreis:

Wahlkreis Bitburg-Prüm

Wahlkreis Vulkaneifel

Wahlkreis Trier-Schweich

Wahlkreis Trier

Wahlkreis Konz-Saarburg

Wahlkreis Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg (Hunsrück)

Wahlkreis Wittlich

Wahlkreis Birkenfeld

Spannende Personalien in der Eifel

Spannend wird es im Wahlkreis Bitburg-Prüm, dem flächenmäßig größten Wahlkreis in Rheinland-Pfalz. Bei der Landtagswahl 2016 sorgte der SPD-Kandidat Nico Steinbach für eine faustdicke Überraschung: Der 37-Jährige gewann das Direktmandat im "schwarzen" Eifel-Wahlkreis und CDU-Urgestein Michael Billen zog über die Landesliste in den Landtag ein.

Michael Billen hat sich inzwischen nach 24 Jahren aus der Landespolitik zurückgezogen. Sein Nachfolger ist der Unternehmer Michael Ludwig aus Bitburg. Der Landrat des Eifelkreises, Joachim Streit, ist der Spitzenkandidat der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Schafft es der Landrat, die Freien Wähler erstmals in den Landtag zu führen?

Drei bekannte Gesichter in der Vulkaneifel

Kostet der Streit um die Biotonne im Wahlkreis Vulkaneifel die CDU ihre deutliche Mehrheit? Die CDU im Kreistag hatte sich für das sogenannte Container-Bringsystem positioniert, weil sie es für am kostengünstigsten hielt. Die Biotonne möchte sie nur als freiwilliges Angebot. Bei der letzten Landtagswahl holte die CDU 42 Prozent der Zweitstimmen. In der Verbandsgemeinde Kelberg erreichte die CDU vor fünf Jahren mit fast 50 Prozent ihr landesweit zweitbestes Zweitstimmenergebnis. Gleich drei Landtagsabgeordnete stehen im Wahlkreis Vulkaneifel zur Wahl: Astrid Schmitt (SPD), Gordon Schnieder (CDU) und Marco Weber (FDP).

Newcomer im "Trierer Speckgürtel"

Zwei Newcomer treten im Wahlkreis Trier-Schweich an: Lars Rieger aus Schweich für die CDU und Dirk Bootz aus Kasel für die SPD. Der vor fünf Jahren direkt gewählte CDU-Abgeordnete Arnold Schmitt aus Riol tritt aus Altersgründen nicht mehr an. Der Wahlkreis im "Trierer Speckgürtel" ist traditionell in CDU-Hand. Die Union hat hier bei den vergangenen Landtagswahlen immer das Direktmandat gewonnen. Dabei konnte die CDU vor allem auf die Wählerinnen und Wähler in der Verbandsgemeinde Schweich zählen.

Der erste grüne Ortsbürgermeister im Landkreis Trier-Saarburg, Alfred Wirtz aus Ralingen, ist der Wahlkreiskandidat von Bündnis90/Die Grünen. AfD-Direktkandidat Andreas Heinz plant im Falle einer Wahl, sein Landtagsmandat abzulehnen. Er ziehe Konsequenzen aus den Enthüllungen des ARD-Magazins Report Mainz. Demnach arbeitete ein ehemals polizeibekannter Rechtsextremer 2019 als Minijobber im Trierer AfD-Kreisverband und anschließend in der AfD-Stadtratsfraktion.

Foto-Umfrage: Was wünschen Sie sich von der Politik?

Niklas Reuter aus Mettendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm): "Wir haben in Mettendorf immer noch kein schnelles Internet, kein LTE. Es funktioniert nicht mal die Google-Suche vernünftig. Das muss man endlich richtig ausbauen. Gerade jetzt in der aktuellen Situation." Stefanie Reicherts: "Ich würde mir wünschen, dass die Milchbauern endlich faire Preise bekommen. Ich habe Kollegen, die einen Bauernhof betreiben. Die kriegen einfach nicht die Preise, für das, was sie eigentlich an Arbeit reinstecken." SWR Bild in Detailansicht öffnen Sergej Weigel (34): "Die kleinen Städte sterben aus. Vor 15 Jahren war es hier in der Bitburger Innenstadt noch viel lebendiger und das ist durch Corona jetzt alles nochmal verstärkt worden. Die Politik hat uns nicht zusammen, sondern auseinander gebracht. Dieses Miteinander, Familien, Renter - das stirbt aus. Hier hat man jetzt ein paar Spielplätze modernisiert, aber es fehlt oft noch an der Familienfreundlichkeit." SWR Lena Bathge Bild in Detailansicht öffnen Marcel Neuhaus (31), Altenpfleger: "Die Gesundheitsversorgung muss massiv aufgebessert werden. Hier in der Region gehen so viele Hausärzte in Rente. Die, die noch da sind, sind so überlaufen, die nehmen keine neuen Leute mehr auf. In der Pflege gibt es auch immer weniger Personal, aber eine hohe Belastung. Die Bewohner kommen zu kurz, die soziale Komponente geht verloren. Da muss die Politik endlich was tun, um den Beruf wieder attraktiver zu machen." SWR Lena Bathge Bild in Detailansicht öffnen Christopher Scharf, Heizungsbauer aus Waxweiler: "Ich wünsche mir besseres Handynetz in der Eifel, um für meine Kunden erreichbar zu sein, damit mir keine Aufträge verloren gehen und meine Kunden nicht im Kalten sitzen. Störungen bei der Heizung oder im Sanitärbereich müssen schnell behoben werden - ich bin aber oft auf dem Handy für die Kunden nicht zu erreichen, weil es kein Netz gibt. Ich habe noch einen zusätzlichen Handyvertrag in einem anderen Netz. Oft ist in beiden Netzen kein Empfang." Christopher Scharf Bild in Detailansicht öffnen Joshua Wittmann, Gitarrenlehrer aus Idar-Oberstein: "Ich würde mir wünschen, die Politiker würden bei den Coronaregelungen etwas mehr unterscheiden. In Musikschulen sind verhältnismäßig wenig Menschen anwesend und trotzdem werden wir noch so stark limitiert. Das erschwert uns nicht nur die Arbeit sondern sorgt auch noch für unnötigen Frust der Schüler. Gruppenunterricht sollte bei angemessener Raumgröße und Einhaltung der Schutzmaßnahmen möglich sein." SWR Jana Hausmann Bild in Detailansicht öffnen Stefanie Schäfer, zweifache Mutter aus Birkenfeld: "Ich wünsche mir von der Politik, dass mehr getan wird, um Müttern nach der Elternzeit wieder einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Es sollte endlich darauf geschaut werden, dass Frauen im Beruf auf Augenhöhe mit den Männern stehen. Dass es da immer noch sehr große Unterschiede gibt - unter anderem finanziell - finde ich sehr traurig. Während der Corona-Pandemie sollte die Politik außerdem Familien mehr unterstützen." SWR Jana Hausmann Bild in Detailansicht öffnen Brigitte Jegen (53): "Ich habe oft das Gefühl, dass die Politik in der Stadt für Städter gemacht wird. Hier auf dem Land in der Eifel fehlt es dann zum Beispiel an öffentlichen Verkehrsmitteln. Das sind hier eigentlich nur die Schulbusse, dazwischen fährt wenig und erst recht nicht so, dass die einzelnen kleinen Orte angefahren werden. Man muss also mit dem Auto fahren." SWR Lena Bathge Bild in Detailansicht öffnen Sigrid Steffen (69): "Vor allem gegen den Ärztemangel muss man in der Eifel was tun. In den Großstädten rennen sie den Krankenhäusern die Bude ein und hier fehlen sie. Dabei mangelt es hier ja nicht mal an kulturellem Leben, wo Luxemburg ja so nah dran ist. Also da muss sich dringend was ändern, es muss ja auch nicht jeder Medizinstudent ein Einser-Abitur haben, wichtig ist doch auch die Empathie dabei." SWR Lena Bathge Bild in Detailansicht öffnen Elke Dittrich (66) aus Orlenbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm): "Wir haben hier auf dem Land viele Arztpraxen, die nicht besetzt sind. Es fehlt an Allgemeinmedizinern, Zahnärzten, Augenärzten und einigem mehr. Hier leben viele alte Leute, die nicht mehr so mobil sind. Deshalb finde ich, dass die freien Praxen im Eifelkreis Bitburg-Prüm wieder besetzt werden müssen. Ich würde gerne sehen, dass die Politik und auch die Kassenärztliche Vereinigung sich dafür einsetzen, dass hier wenigstens Telemedizin angeboten werden kann." SWR Anna-Carina Blessmann Bild in Detailansicht öffnen Markus Angel (60): "Mich ärgert vor allem die Lockdown-Politik. Es müssem endlich Entscheidungen getroffen werden, dass auch die kleinen Läden wieder öffen können. Es gibt Konzepte zur Kontakterfassung - zum Beispiel vom Oberbürgermeister in Rostock. Alle reden immer von Digitalisierung, dann soll man die Geschäfte auch in dieser Sache mit Digitalisierung unterstützen und Möglichkeiten schaffen." SWR Lena Bathge Bild in Detailansicht öffnen Simone Adami (44), Kosmetikerin und Yogalehrerin aus Birkenfeld: "Ich wünsche mir von der Politik, dass mehr Personal in den Corona-Impfzentren eingesetzt wird, um einen Fortschritt bei der Impfquote zu erreichen. Außerdem wünsche ich mir echte und kurzfristige Hilfe für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige, nicht nur dieses ständige abwarten und abwälzen auf die Bundesregierung. Es wäre wichtig, dass alle Stellen koordiniert zusammenarbeiten, damit man überall die gleiche Auskunft bekommt." Simone Adami Bild in Detailansicht öffnen

Wahlkreis Trier ist SPD-Hochburg

Der Wahlkreis Trier ist ein "roter" Wahlkreis. Kein Wunder, schließlich ist es der Heimatwahlkreis der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Bei der letzten Landtagswahl hat die Ministerpräsidentin im Wahlkreis Trier fast 50 Prozent der Erststimmen für die SPD geholt und damit die meisten Wahlkreisstimmen eines SPD-Direktkandidaten überhaupt in Rheinland-Pfalz.

Nach der Wahl verzichtete Malu Dreyer auf ihr Landtagsmandat und machte Platz für ihren B-Kandidaten Sven Teuber. Wer diesmal Malu Dreyer im Wahlkreis Trier wählt, könnte wieder Sven Teuber bekommen. Der Wahlkreis Trier ist auch eine Hochburg der Grünen. Die Grünen erreichten bei der letzten Landtagswahl gut 11 Prozent der Landesstimmen. Auch die Linke kam 2016 in Trier auf ein beachtliches Ergebnis von gut fünf Prozent. Die AfD schickt in Trier Michael Frisch als Direktkandidat ins Rennen, der zugleich auf Platz 1 der Landesliste steht.

Holt CDU Wahlkreis Konz-Saarburg zurück?

Lange Zeit galt der Wahlkreis Konz-Saarburg als sichere Bank für die CDU. Bei der Landtagswahl 2016 gewann überraschend Lothar Rommelfanger aus Wiltingen von der SPD den Wahlkreis. Nur gut 700 Stimmen gaben den Ausschlag. Bernhard Henter von der CDU zog über die Landesliste in den Landtag ein.

Henter tritt nicht mehr an - stattdessen kandidiert Sascha Kohlmann für die CDU. Der 45-Jährige aus Schillingen arbeitet bei ThyssenKrupp Bilstein in Mandern. Schafft die CDU es, den Wahlkreis zurückzugewinnen? 2016 hatte die AfD Jens Ahnemüller aus Konz ins Rennen geschickt, der inzwischen aus der Fraktion ausgeschlossen wurde. Zur Landtagswahl 2021 stellt die AfD keinen Direktkandidaten im Wahlkreis Konz-Saarburg.

FDP-Hochburgen im Hunsrück und an der Mosel

Der Wahlkreis Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg (Hunsrück) ist eine kleine Hochburg der FDP. Insbesondere in den Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Kirchberg liegen die Liberalen fast immer über dem Landesergebnis. Das Direktmandant im Wahlkreis sicherte sich vor fünf Jahren Alexander Licht von der CDU. Licht tritt nicht mehr an. Nachfolgerin ist die 30-jährige Karina Wächter aus Ürzig. Die grüne Direktkandidatin im Wahlkreis ist Jutta Blatzheim-Roegler. Sie steht auch auf Listenplatz 7 ihrer Partei. Es wäre ihre dritte Amtszeit im Landtag.

Im Wahlkreis Wittlich dominiert die CDU. Sie konnte bei der letzten Landtagswahl die meisten Stimmen für sich gewinnen, sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen. Am Sonntag hofft der Verbandsbürgermeister von Wittlich-Land, Dennis Junk, als Direktkandidat für die CDU in den Landtag zu kommen. Der 36-Jährige will, dass der ländliche Raum mehr Gehör findet. In der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach konnte vor fünf Jahren die FDP punkten: Sie erreichte dort 8,5 Prozent der Zweitstimmen.

Wahlkreis Birkenfeld bislang in SPD-Hand

Obwohl der Landrat von der CDU gestellt wird, dominiert im Wahlkreis Birkenfeld die SPD. Sie konnte bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren klar das Direktmandat für sich gewinnen. Die AfD schaffte es im Wahlkreis Birkenfeld auf ein zweistelliges Ergebnis: Bei den Zweitstimmen lag die AfD bei fast 13 Prozent und damit deutlich vor den Grünen und der FDP. Die meisten Stimmen bekam die AfD in der Stadt Idar-Oberstein.