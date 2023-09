per Mail teilen

Bei einem Lkw-Unfall im Hunsrück wurde ein Fahrer verletzt. Das Führerhaus wurde beschädigt, als sich Baumstämme eines vorausfahrenden Holztransporters in die Kabine bohrten.

Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz vor 11:30 Uhr zu dem Unfall auf der L150 in der Nähe von Talling (Kreis Bernkastel-Wittlich). Demnach wurde bei dem Auffahrunfall ein Lkw-Fahrer im Führerhaus eingeklemmt. Inzwischen wurde der Mann befreit und kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei war er beim Unfall schwer verletzt worden. Der Fahrer des vorausfahrenden Lkw wurde leicht verletzt und stand unter Schock. Auch er kam in ein Krankenhaus.

Die beiden Holztransporter seien zuvor unmittelbar hintereinander auf einer Spur in Richtung Trier gefahren. In Höhe einer Baustelleneinfahrt sei es zu dem Auffahrunfall gekommen. Warum die Holztransporter zusammenstießen, ist nach Polizeiangaben noch nicht abschließend geklärt.

Die Frontscheibe des hinteren LKW wurde von einem Holzstamm zerstört. Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall laufen. Steil TV

Bilder zeigen, wie sich ein Holzstamm in die Fahrerkabine des Lasters gebohrt hat. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer mit technischem Gerät. Die L150 war wegen der Unfallaufnahme und des Abtransports der Fahrzeuge für rund fünf Stunden voll gesperrt. Der Autoverkehr sei währenddessen über den Ort Talling umgeleitet worden. Gegen 17:30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Die Polizei Morbach will damit auch herausfinden, ob weitere Fahrzeuge am Unfall beteiligt waren.