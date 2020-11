per Mail teilen

Im Kreis Vulkaneifel wird heute ein neuer Landrat gewählt. Amtsinhaber Heinz-Peter Thiel (parteilos) stellt sich zur Wiederwahl. Gegen ihn geht Julia Gieseking (SPD) ins Rennen.

Der 57-jährige Thiel ist seit 2013 Landrat und hatte bereits im Herbst vergangenen Jahres angekündigt, für eine weitere acht Jahre währende Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Vor acht Jahren war Thiel auch von der SPD unterstützt worden - das ist aber Geschichte. Treu geblieben ist ihm die FWG, die ihm wie schon 2012 ihre Unterstützung zugesagt hat. Diesmal unterstützt ihn auch die CDU, die auf einen eigenen Kandidaten verzichtet.

Die 46-jährige Architektin Gieseking ist in Daun geboren. In der Kommunalpolitik ist sie seit 2014 als Mitglied des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses der Stadt Daun aktiv. Damals noch ohne SPD-Parteibuch, das hat sie seit 2018. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr wurde sie in den Kreistag gewählt.

Die neue Amtszeit des Landrats beginnt am 1. April 2021. Zur Wahl sind rund 50.000 Wahlberechtigte aufgerufen. Wegen der Corona-Pandemie sind nach Angaben der Wahlleitung deutlich mehr Briefwahlunterlagen angefordert worden als zuvor.

Bürgermeister-Wahl in der Verbandsgemeinde Daun

Zudem steht heute die Wahl eines neuen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Daun im Kreis Vulkaneifel an. Um die Nachfolge von Werner Klöckner (CDU), der nach 26 Jahren im Sommer in den Ruhestand gegangen ist, bewerben sich drei Männer: Tim Becker (parteilos), Jens Jenssen (SPD) und Thomas Scheppe (CDU).

Die Verbandsgemeinde zählt 18.700 Wahlberechtigte. Der Termin für eine mögliche Stichwahl wäre der 13. Dezember. Der neue Bürgermeister soll sein Amt zum baldmöglichsten Zeitpunkt antreten.