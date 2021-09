Wahl in Trier-Saarburg: Diese vier fordern Günther Schartz heraus

per Mail teilen

Neben dem Kreuzchen bei der Bundestagswahl müssen die Menschen im Kreis Trier-Saarburg auch noch einen Landrat wählen. Hier sind die fünf Kandidaten, die zur Wahl stehen.

Amtsinhaber ist Günther Schartz (CDU). Er ist seit 16 Jahren Landrat. Schartz trat 2005 die Nachfolge von Richard Groß (CDU) an. Seine Gegenkandidatin war damals die heutige Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley.

Günther Schartz ist 59 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Wincheringen. Er hat drei Kinder. CDU Trier-Saarburg

Kritik wegen Nebeneinkünften

Der studierte Jurist stand zuletzt in der Kritik wegen seiner Nebeneinkünfte. So verdiente Schartz als RWE-Aufsichtsrat im vergangenen Jahr 129.000 Euro. Damit erhält er vom Energiekonzern mehr Geld, als für sein Amt als Landrat. Vor wenigen Wochen ist Schartz aus dem RWE-Aufsichtsrat ausgeschieden. Die kommunale Aufsichtsbehörde ADD hatte ihm die Nebentätigkeit untersagt.

Digitalisierung im ländlicher Raum

Günther Schartz will unter anderem den Internet-Breitbandausbau im Kreis Trier-Saarburg vorantreiben. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass immer mehr Menschen im ländlichen Raum leben und arbeiten wollen. Dazu wolle er weiter entsprechende Förderprogramme des Bundes nutzen.

Stefan Metzdorf für die SPD

SPD-Kandidat Stefan Metzdorf ist 58 Jahre alt und kommt aus Gusterath. Dort ist er zur Zeit Ortsbürgermeister. Außerdem ist er Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ruwer und Mitglied im Kreistag Trier-Saarburg. Stefan Metzdorf ist verheiratet, hat drei Kinder und arbeitet an der Universität Trier als Datenverarbeitungskaufmann.

Stefan Metzdorf (SPD) lebt mit seiner Familie in Gusterath. SPD Trier-Saarburg

Wohnen und Tourismus sind ihm wichtig

Als Landrat will er sich unter anderem um bezahlbaren Wohnraum kümmern. Als eines seiner Ziele gibt er an, eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft gründen zu wollen. Außerdem will er den Tourismus im Kreis stärken. Hier wünscht er sich ein Gesamtmanagement, das die einzelnen touristischen Regionen des Kreises Trier-Saarburg verbindet.

Martina Wehrheim für die Grünen

Martina Wehrheim ist 55 Jahre alt und lebt in Konz. Dort ist sie 2005 den Grünen beigetreten und 15 Jahre lang im Stadtrat aktiv gewesen. Vor zwei Jahren schaffte sie dann mit den Grünen den Sprung in den Kreistag. Wehrheim ist Juristin und arbeitet bei der luxemburgischen Aufnahmestelle für Geflüchtete.

Martina Wehrheim (Die Grünen) lebt mit ihren drei Kindern seit 2004 in Konz. Grüne Trier Saarburg

Klimaschutz und ÖPNV-Ausbau sind ihr wichtig

Martina Wehrheim möchte für den Kreis Trier-Saarburg ein Klimaschutzmanagement entwickeln. Außerdem spricht sie sich gegen den Bau von Gewerbegebieten neben Naturschutzzonen aus. Bessere Bus- und Bahnverbindungen stehen ebenfalls auf ihrer Agenda. Sie möchte mehr Geld in den ÖPNV investieren.

Tim Kohley tritt als unabhängiger Kandidat an

Tim Kohley ist 43 Jahre alt und Ortsbürgermeister von Mandern. Außerdem ist er Beigeordneter der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Anfang des Jahres ist er aus der CDU ausgetreten. Er hat sich mittlerweile den Freien Wählern angeschlossen. Tim Kohley arbeitet bei der Kriminalpolizei.

Tim Kohley (FWG) lebt mit seiner Partnerin in Mandern. Er engagiert sich kulturell und hat 2013 den Verein "Literatur-on-Tour Mosel Saar Hunsrück e.V." gegründet. Ein Verein, der Regionalliteratur fördern will. FWG Trier-Saarburg

Moselaufstieg und Digitalisierung

Tim Kohley setzt sich für den Bau des so genannten Moselaufstiegs bei Igel ein. Gleichzeitig will er aber auch die Busverbindungen in den Dörfern des Kreises verbessern. Kohley fordert auch eine Verbesserung des Mobilfunknetzes im Kreis Trier-Saarburg. Die Modernisierung der Kreisschulen, vor allem im Bereich der digitalen Infrastruktur, gehört ebenfalls zu seinen Themen.

Guido Klein tritt als unabhängiger Kandidat an

Guido Klein ist 54 Jahre alt und arbeitet als selbständiger Personal- und Unternehmensberater. Ehrenamtlich ist er im Vorstand des Landeselternbeirats. Darüberhinaus ist er Vorsitzender des Ausschusses Digitalisierung und Medienkonvergenz der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Er gehört keiner Partei an.

Guido Klein ist parteilos. Er lebt in Riol. Dort wohnt er mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Außerdem hat er zwei Enkelkinder. CDU / SPD / Grüne / FWG / privat

Kostenloser ÖPNV

Eines der Ziele, für die sich Guido Klein einsetzen möchte, ist der kostenlose Nahverkehr. Außerdem sollen die einzelnen Buslinien häufiger die Orte im Kreisgebiet anfahren. Auch er will sich für eine Sanierung der Schulen im Kreis stark machen. Hierbei solle vor allem auf den Energieaspekt und die digitale Ausstattung geachtet werden.

