Am 26. September wird im Eifelkreis Bitburg-Prüm eine neue Landrätin oder ein neuer Landrat gewählt. Die Wahl findet zeitgleich mit der Bundestagswahl statt. Das hat die zuständige Behörde ADD auf Anfrage mitgeteilt. Bisher gibt es für den Posten zwei Bewerbende: Julia Köster. Sie leitet das Finanzamt Bitburg-Prüm. Und Andreas Kruppert, der Bürgermeister der VG Arzfeld. Bis zur Wahl im September werden die Geschäfte von den Kreisbeigeordneten Rudolf Rinnen und Helmut Fink geführt. Der bisherige Landrat Joachim Streit ist am 18. Mai als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in den Mainzer Landtag gewechselt. Dadurch endete seine Amtszeit als Landrat im Kreis Bitburg-Prüm. Sollte es am 26.September bei der Wahl kein eindeutiges Ergebnis geben, wird es am 10. Oktober zur Stichwahl kommen.